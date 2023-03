Fran Navarro, espanhol do Gil Vicente, foi eleito Avançado do Mês da Liga Bwin em Fevereiro.

Fran Navarro, recebeu, pela segunda vez consecutiva, o prémio de Avançado do Mês da Liga Bwin. O avançado espanhol do Gil Vicente recebeu o galardão de Avançado do Mês depois de um mês de fevereiro onde teve um desempenho notável e contribuiu para o registo invicto por parte da equipa minhota.

"Antes de mais, quero agradecer à Liga Portugal pela distinção. É um prémio muito difícil de conquistar, porque temos de ser muito bons nesta prova. Por isso, ter sido eleito pelos treinadores é muito gratificante", realçou.

Navarro agradeceu ainda aos companheiros de equipa : "Faço aquilo que tenho de fazer. É o meu trabalho no dia a dia, mas, sem a equipa, não era possível fazer o que tenho feito neste clube e, por isso, quero agradecer-lhes", acrescentou.

Leia também Seleção Roberto Martínez anuncia os capitães e explica a opção Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na antevisão da partida contra o Liechtenstein (quinta-feira às 19h45), do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Leia também Seleção Roberto Martínez esclarece dispensa de Diogo Costa Declarações de Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Liechtenstein, marcado para quinta-feira (19h45) e relativo à primeira jornada da qualificação para o Euro'2024.

Fran Navarro, que ultrapassou Paulo Alves e tornou-se o melhor marcador da história do Gil Vicente na Liga Bwin com 29 golos, mostrou-se feliz e disse mesmo estar numa das melhores fases da carreira. "Este clube deu-me tudo e, ter superado o máximo goleador da história do clube, deixa-me muito feliz. Ainda assim, vou tentar marcar o máximo de golos possível até ao final da temporada, para que o próximo tenha a tarefa ainda mais complicada", concluiu.

Na votação para Avançado do Mês, Fran Navarro obteve um total de 30,16% dos votos, ultrapassando Gonçalo Ramos (Benfica), que ficou em segundo lugar, com 29,37% dos votos. Para fechar o pódio surge Yusupha (Boavista), que contabilizou 11,11% das preferências.