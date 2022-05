"Fran Navarro tem tudo para dar o salto e ir para um grande"

Hugo Vieira, melhor marcador de sempre do clube de Barcelos e ainda no ativo, não tem dúvidas sobre o potencial do avançado espanhol. Nunca um espanhol marcou tanto na liga portuguesa numa só época como o avançado, que leva 16 golos. Ao jornal AS, Fran disse que se sente "outro jogador" desde que chegou a Portugal.

Com o golo em Alvalade, Fran Navarro entrou para a história, não só do clube de Barcelos mas também do mais alto patamar competitivo do futebol nacional. Ao atingir 16 golos na Liga Bwin, numa só temporada, passou a ser o espanhol com melhor registo, ultrapassando os compatriotas Mario González, que fez 15, em 2020/21, pelo Tondela, os mesmos números de Nolito, no Benfica 2012/13.

Para Hugo Vieira, o melhor marcador de sempre do Gil Vicente, ainda no ativo (33 golos) e recentemente campeão em Malta, ao serviço do Hibernians, o espanhol tem tudo para "dar o salto e ir para uma equipa grande": "O Navarro tem estado muito bem, com números acima da média, impressionantes mesmo. Desejo, sinceramente, que as coisas lhe corram bem".

Os golos do avançado Fran Navarro fazem eco em Espanha. Depois de o jornal desportivo AS ter noticiado o interesse do Valência em resgatar o goleador - o avançado representou o emblema che -, que se transferiu para o Gil Vicente com opção de compra e 50 por cento de uma futura venda, este deu uma entrevista ao blogue "Futebol desde Espanha" em que elogiou os ensinamentos do treinador Ricardo Soares e declarou que se sente "outro jogador", desde que chegou a Portugal. No balneário gilista, "Pedrinho, Samuel Lino e Rúben Fernandes", foram os colegas de equipa cuja "qualidade" mais o impressionou, contou.