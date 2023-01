Fran Navarro tem "muito mercado", mas situação do Gil Vicente complica

Diretor desportivo do Gil Vicente abordou situação do avançado em declarações ao Canal 11.

Fran Navarro continua a ser uma das figuras de maior destaque no Gil Vicente, pelo que as abordagens pelo jogador não param de chegar ao emblema de Barcelos.

Pedro Albergaria, diretor desportivo do Gil Vicente, foi um dos convidados do programa "Futebol Total", do Canal 11, e confirmou isso mesmo, dizendo, no entanto, que uma possível transferência do jogador se torne mais complicada devido à situação do emblema de Barcelos no campeonato [a lutar pela permanência].

"Há várias abordagens, é um jogador com muito mercado. Coisas concretas não existem e a situação classificativa do Gil Vicente torna o processo mais complicado", começou por dizer.

"Quanto vale? Muitos milhões. Para além de um grande jogador, é um miúdo incrível. Apesar de todo o ruído, tem um foco difícil de encontrar", concluiu Pedro Albergaria.