Fran Navarro supera Gonçalo Ramos e é eleito o melhor avançado de fevereiro

Avançado espanhol eleito pelos treinadores do campeonato.

Fran Navarro, do Gil Vicente, foi eleito o melhor avançado do campeonato durante o mês de fevereiro, numa votação da Liga junto dos treinadores da competição.

O jogador espanhol de 25 anos recolheu 30,16% dos votos. Em segundo lugar ficou Gonçalo Ramos, do Benfica, com 29,37%, e a completar o pódio ficou Yusupha, do Boavista, com 11,11%.

Em fevereiro, Fran Navarro foi titular nos quatro jogos disputados pela equipa de Barcelos e marcou um golo diante do FC Porto.

Recorde-se que, no que toca a outros prémios, Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes, Grimaldo foi premiado no que toca a defesas e João Mário venceu no meio-campo.