Fran Navarro quebrou recorde no Gil Vicente: "Com esta equipa é muito mais fácil"

Declarações de Fran Navarro, avançado do Gil Vicente, após o empate 1-1 com o Gil Vicente, na 24.ª jornada da Liga Bwin.

Passou a ser o jogador com mais golos numa época ao serviço do Gil Vicente: "Estou muito feliz de quebrar um recorde no Gil Vicente. Com esta equipa é muito mais fácil. Estou muito contente pela equipa e pela forma como ela está a trabalhar. Estou orgulhoso."

Plano mudou com a expulsão: "A abordagem da equipa [ao jogo] mudou no minuto um, não esperávamos a expulsão, mas a equipa conseguiu adaptar-se às condições, trabalhou bem e conseguiu um ponto muito importante."

Gil Vicente tentou sempre atacar mesmo jogando com 10: "Esta equipa gosta de ter a bola, mas quando é para defender temos de estar todos juntos. Gostamos de ter a bola e trabalhamos nisso."

Quinto lugar quase garantido? "Estamos a pensar no próximo jogo e em nada mais do que nos três pontos."