Fran Navarro passa ao lado da crise do Gil Vicente e está ainda mais certeiro

Goleador espanhol passa ao lado da crise e até já superou o número de golos que tinha em igual período de 2021/22. Espanhol lidou bem com as especulações de mercado no verão, e com a frustração de ter visto gorada a mudança para o Sporting, mantendo a veia goleadora que o notabilizou na época de estreia em Portugal.

Os resultados do Gil Vicente esta época estão aquém do esperado, mas há um elemento da formação de Barcelos que se mantém imune à crise: Fran Navarro. O goleador espanhol, de 24 anos, arrasou na época passada, que marcou a estreia em solo português, acabando mesmo como quarto melhor marcador da Liga Bwin, com 16 golos, atrás do benfiquista Darwin, com 26, do portista Taremi, com 19, e do bracarense Ricardo Horta, com 18. Na atual, Navarro está bem lançado para pulverizar os números da estreia.

Apesar do arranque de época traumático do clube, que viu o sonho europeu esfumar-se rapidamente, caindo na segunda fase a eliminar da Conference League perante o AZ Alkmaar (Países Baixos), o espanhol conseguiu sempre destacar-se. Nessa fase, até bisou na goleada por 4-0 ao Riga (Letónia). Mostrava-se, então, imune às especulações que o davam a caminho de Alvalade.

Depois, com a crise de resultados a nível interno a agravar-se, e gorada a transferência para o Sporting, Fran Navarro não vacilou, mantendo a pontaria afinada. Já marcou 12 vezes em 23 jogos, mais uma do que tinha conseguido em 2021/22, em igual número de desafios. Além disso, caminha a passos largos para bater outro recorde, estando a oito golos de ultrapassar o melhor marcador de sempre do Gil Vicente, João Vilela (35 golos). Com a grande diferença de que Navarro vai só na sua segunda época, enquanto Vilela esteve em Barcelos nove temporadas. A atual média de golos por jogo, 0,57, é a melhor da carreira do espanhol, numa época em que o clube tem estado sujeito a instabilidade, pela troca de treinadores, e luta por fugir aos lugares mais incómodos da tabela.