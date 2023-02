Fran Navarro marcou quatro golos e fez uma assistência e é o Avançado do Mês

Espanhol do Gil Vicente foi eleito Avançado do Mês da Liga Bwin, num prémio que é referente aos meses de dezembro e janeiro.

Fran Navarro é o Avançado do Mês da Liga Bwin, tendo recolhido 31,75% dos votos dos treinadores do primeiro escalão. O prémio é referente aos meses de dezembro e janeiro.

O jogador do Gil Vicente marcou quatro golos e fez uma assistência nos cinco jogos dos gilistas no período em análise. Fez quase todos os minutos nesses cinco encontros.

No segundo lugar ficou Galeno, do FC Porto, com 8,73% dos votos, e Dabbagh, do Arouca, recolheu 14,29% das preferências.

De recordar que Diogo Costa (FC Porto) é o Guarda-Redes do Mês, Grimaldo (Benfica) o Defesa do Mês, e João Mário (Benfica) o Médio do Mês.