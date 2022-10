Fran Navarro iguala registo nas primeiras oito jornadas

Espanhol marcou em Alvalade e leva cinco golos em oito jogos, tal como na época passada

Com o golo de honra marcado em Alvalade, Fran Navarro já soma cinco nas primeiras oito jornadas, tal como em 2021, estando, novamente, entre os jogadores mais eficazes da competição. Além do tento solitário contra o Sporting, marcou, ainda, contra o Rio Ave, bisou frente ao Marítimo e estreou-se na Liga, esta época, a fazer o gosto ao pé com o Vizela.

Antes, na terceira pré-eliminatória da Conference League, também foi certeiro na estreia europeia do clube de Barcelos, bisando na goleada caseira, por 4-0, frente ao Riga (Letónia).

O interesse de vários clubes na sua contratação, no verão, com o Sporting no topo da lista, não desconcentrou o goleador espanhol, que terminou a época passada como quarto melhor marcador da Liga Bwin, com 16 golos. Com um rendimento igual ao da época passada, o avançado, de 24 anos, deverá manter as atenções de alguns clubes e ser nome apetecível no próximo mercado.