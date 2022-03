Fran Navarro: "Golo contra o FC Porto é o mais bonito da minha carreira"

Fran Navarro tornou-se no jogador do Gil Vicente com mais golos numa época.

Fran Navarro, o jovem avançado espanhol que marcou o golo do Gil Vicente no empate frente ao FC Porto, domingo, em jogo da 24ª jornada da Liga Bwin, "foi o mais bonito da carreira".

Em declarações ao canal do clube, esta terça-feira, o jogador que ultrapassou o brasileiro Ferreira como o melhor marcador de sempre da equipa de Barcelos num só campeonato, com 13 golos, explicou a razão de o seu tento ficar para a história: "Já fui ver o jogo todo e aquele foi o golo mais bonito da minha carreira. Porque é a primeira vez que estou a jogar numa Primeira Divisão, depois por ter sido contra o Porto. É um sonho de qualquer jogador marcar a um grande. A jogada começa no Andrew [guarda-redes], passa por toda os todos jogadores e chega a mim e eu, numa solução de recurso, que em 30 vezes pode sair bem uma vez, consegui... era o dia de fazer golo e história no Dragão".

Elogiando o "impressionante" trabalho dos seus colegas na casa do líder da competição, Navarro disse que a equipa de Ricardo Soares "demonstrou do que é feita. Estivemos toda a semana a planear a partida e ao minuto 2 tudo mudou [expulsão de Vítor Carvalho]. Tivemos que nos adaptar em campo e conseguimos fazer algo de muito positivo, porque o Gil Vicente nunca tinha conseguido qualquer ponto" na casa do FC Porto.