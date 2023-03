Fran Navarro falhou uma grande penalidade pela quarta vez consecutiva

Inviabilizou a conquista de um ponto em casa do Rio Ave. Na Liga é o jogador que perde mais este tipo de lances.

Fran Navarro está mesmo em maré de azar. O ponta-de-lança do Gil Vicente desperdiçou em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, o quarto penálti consecutivo da época, o terceiro no campeonato.

O espanhol é, de resto, o jogador da Liga Bwin com mais grandes penalidades falhadas, à frente de Yusupha, Joel Tagueu, Ricardo Horta e João Teixeira, todos eles com dois penáltis desperdiçados. Apesar do erro, continua a ser o elemento gilista com mais golos neste tipo de lances: quatro.

O falhanço do goleador espanhol, no último minuto dos descontos, acabou por pesar no desfecho do duelo contra o Rio Ave, uma vez que impossibilitou ao Gil Vicente a conquista de um ponto, motivando uma intervenção por parte do treinador Daniel Sousa. "Navarro é o melhor ponta-de-lança a atuar em Portugal", referiu o técnico.

Antes deste ciclo negativo de desperdícios, o avançado espanhol nunca tinha falhado qualquer penálti na carreira. Foram oito os remates certeiros desde 2021, em Espanha, ao serviço do Valência B, e quatro deles já esta temporada.

Recorde-se que no recente jogo no Estádio do Dragão, talvez para proteger o jogador depois das notícias a darem conta da ida para o FC Porto na próxima época, Daniel Sousa colocou Murilo a marcar o penálti. No jogo realizado em Vila do Conde, o extremo brasileiro já tinha sido substituído e isso também abriu caminho para Fran Navarro se encarregar da marcação do lance.