Fran Navarro está de pé quente e divide mérito com a equipa

Goleador espanhol prevê dificuldades no próximo jogo, com o Boavista, no Bessa.



Fran Navarro, avançado do Gil Vicente, terceiro melhor marcador da Liga Bwin, com 11 golos, eleito pelos adeptos o melhor em campo no triunfo sobre o Vitória de Guimarães, na votação online promovida pelo clube, recebeu o prémio, na quarta-feira, aproveitando para dizer que a equipa quer continuar a vencer já no sábado, na deslocação ao Bessa. Avisando que a goleada da primeira volta, por 3-0, é passado, referiu que este "jogo com o Boavista vai ser totalmente diferente do primeiro", e garantiu empenho para levar para Barcelos os três pontos: "Temos de seguir com a nossa maneira de jogar seja contra que equipa for".

O espanhol, de 23 anos, agradeceu, por fim, a distinção, mas partilhou-a com o restante grupo de trabalho: "Quero agradecer aos adeptos por terem votado em mim como melhor jogador da partida, mas qualquer um poderia ter sido eleito porque toda a equipa fez um jogo enorme. Esperemos nesta segunda volta ter tantas alegrias como na primeira", vincou.

Entretanto, fora das opções para o próximo sábado estão os avançados Marcelo e André Liberal, ambos de saída do clube, por empréstimo. O primeiro para o East Bengal, da Super Liga indiana, e o segundo para o Tirsense, do Campeonato de Portugal.