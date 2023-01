"Fran Navarro é sempre tema quando se fala do Gil Vicente, mas não me preocupa"

Declarações do treinador Daniel Sousa na antevisão ao jogo com o Gil Vicente.

O treinador do Gil Vicente não acredita que o facto de o Boavista não competir desde o dia 20 de dezembro tenha interferência na forma como a equipa de Petit se apresentará no domingo, para o jogo da jornada 15 da Liga Bwin. "Se olharmos para o registo do Boavista, é relativamente semelhante ao nosso. Teve uma fase final de época menos positiva, antes da paragem do campeonato, e aproveitou a Taça da Liga para consolidar algumas ideias, e chegaram aos quartos de final, como nós. Também não acredito que o ritmo competitivo seja tema. Vamos encontrar, seguramente, uma equipa bastante pronta, numa casa que se prevê cheia".

Com Lucas Cunha de fora, por castigo, e Rúben Fernandes em dúvida, por lesão, Né Lopes deverá ser chamado a formar dupla com Tomás Araújo, no eixo defensivo. Daniel Sousa disse confiar na performance do jovem oriundo das camadas jovens gilistas: "Tenho visto o Né a treinar sempre a um nível bastante alto e, se for chamado, de certeza que vai estar ao mesmo nível dos treinos".

Noutro âmbito, sobre a iminente saída de Fran Navarro para o Celta de Vigo (Espanha), o treinador garantiu estar à margem do assunto, até porque o goleador espanhol também parece estar indiferente ao assédio de que tem sido alvo neste mercado de inverno: "Passei um bocadinho à margem das notícias. Sei que o Fran é sempre tema na comunicação social quando se fala do Gil Vicente, ainda por cima com o mercado em aberto, mas não é tema que me preocupe. Vejo o jogador completamente ficado naquilo que são os objetivos do Gil", concluiu.

O jogo entre Boavista e Gil Vicente tem início marcado para as 20h30 de domingo.