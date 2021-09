Fran Navarro cruzou caminhos com Toni Martínez e Pote: "Temos uma boa relação"

Avançado do Gil Vicente em entrevista concedida ao jornal Marca.

Fran Navarro, avançado que chegou esta temporada ao Gil Vicente, proveniente do Valência, já cruzou o seu caminho com os de Toni Martínez, do FC Porto, e Pedro Gonçalves (Pote, do Sporting), precisamente no clube espanhol. Em entrevista ao jornal Marca, "Toro", como é chamado, confessou que os três têm uma boa relação.

"Quando bisei no primeiro jogo [contra o Boavista, jogo que o Gil Vicente venceu por 3-0], falei com eles. Estivemos juntos nos juvenis. Com o Toni [Martínez] joguei bastante e partilhámos o ataque antes de ele ir para o West Ham. Depois saiu para o Famalicão, antes de assinar pelo FC Porto", começou por dizer.

"Com o Pote, treinei... E agora deu um salto enorme! Os três temos uma grande relação", continuou.

Quanto ao número de golos que pretende marcar no campeonato, Navarro foi muito cauteloso: "Não coloco qualquer objetivo. Os avançados de FC Porto, Benfica e Sporting têm mais oportunidades de marcar, mas quem sabe", concluiu o jogador de 22 anos.