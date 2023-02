Fran Navarro bateu recorde de Paulo Alves: "Se faz o que faz no Gil..."

Com o golo marcado no Dragão, Fran Navarro ultrapassou Paulo Alves como melhor goleador de sempre dos gilistas. O anterior detentor do recorde, atual treinador do Moreirense, elogia as qualidades técnicas do espanhol e assinala ainda

o facto de este não se deixar desestabilizar pelas notícias de mercado.

Fran Navarro entrou para história do Gil Vicente, no domingo, na vitória (2-1) frente ao FC Porto. E fê-lo em grande estilo, graças ao golo marcado no Estádio do Dragão, curiosamente a casa do clube que lhe tem sido apontado como destino na próxima época. O espanhol de 25 anos, com o tento que igualou a partida no domingo, tornou-se no melhor marcador de sempre dos galos na I Liga, ultrapassando, com 29 golos, Paulo Alves, que detinha o anterior recorde (28).

O atual treinador do Moreirense, 53 anos, com grande ligação ao clube de Barcelos, como jogador e treinador, reagiu, a O JOGO, à ultrapassagem consumada pelo espanhol: "Esta passagem de testemunho é muito bem atribuída. Além de ser um recorde que já precisava de ser quebrado, porque o meu primeiro golo pelo Gil foi já há muito tempo, em 1989."

O antigo internacional deixa rasgados elogios a Navarro, garantindo que o avançado espanhol está pronto para jogar num clube grande, tal como ele próprio, que esteve três épocas no Sporting. "É um ponta-de-lança de eleição, um jogador muito inteligente nas zonas de finalização. Segura muito bem a bola e tem critério na articulação do jogo com a equipa. O golo no Dragão é fantástico. Ter sido um jogador deste calibre a bater o meu recorde é um motivo de orgulho para mim", assinala.

Para o atual técnico do Moreirense, que envergou a camisola do Gil Vicente por 172 vezes, o jovem espanhol apresenta inegáveis qualidades técnicas, mas mostra também grande força mental. "O facto de ele ser, constantemente, nome apontado aos grandes nos mercados de transferências e, mesmo assim, manter-se focado em Barcelos com esta qualidade, é sinónimo de um espírito competitivo muito forte, e de muita humildade. Não é normal um jogador com possibilidade para sair para um grande não ficar amuado. Isso, no caso dele, revela muito caráter e compromisso. Se faz o que faz no Gil, um clube médio, que tem crescido muito nos últimos anos, num grande só terá tendência para fazer melhor e marcar mais golos. Não tenho dúvidas", concluiu.