Fran Navarro ameaça recorde de Paulo Alves no Gil Vicente

O espanhol soma 27 golos no campeonato, em época e meia, e está a dois de se tornar o máximo goleador dos gilistas na prova.

Com o bis no triunfo do Gil Vicente sobre o Casa Pia, Fran Navarro terminou a primeira volta da Liga Bwin a apenas dois golos de entrar para a história do clube de Barcelos. O espanhol leva 27 remates certeiros no campeonato e precisa somente de duas finalizações para ultrapassar o registo de Paulo Alves como máximo goleador do Gil Vicente no principal escalão do futebol português (28 golos).

Ao cabo de apenas uma época e meia, Fran Navarro, 24 anos, já tem a melhor média de golos por jogo (0,51) na história do clube gilista. O jogador espanhol já igualou os números do histórico Mangonga, com 27 finalizações, e suplantou as marcas obtidas por Samuel Lino, atualmente no Valência, de Espanha, e pelo antigo extremo Carlitos, ambos com 23 golos apontados no Gil.