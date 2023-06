"Fiz um carrinho a Gonçalo Ramos e pensei que a minha carreira tinha acabado"

Andrew, guardião do Gil Vicente, recordou a estreia profissional na I Liga, na época 2021/22, em que venceu o Benfica no Estádio da Luz.

Andrew Silva, guarda-redes do Gil Vicente, recordou esta terça-feira a sua estreia profissional na I Liga, na época 2021/22, que coincidiu com uma visita ao Benfica, no Estádio da Luz, em que o conjunto de Barcelos venceu de forma surpreendente por 2-1.

"O meu primeiro jogo como profissional [na I Liga] foi na Luz. Se fosse avaliar só pelos primeiros 15 minutos, era um fiasco. Eu estava a tentar entender tudo o que estava a acontecer, era tudo muito rápido e mais intenso do que o futebol brasileiro...", começou por contar, em direto para o podcast "Resenha com TF".

"Lembro-me que o Benfica marcou, mas foi anulado por falta. Depois, logo a seguir, fiz um carrinho a Gonçalo Ramos que deu penálti. Meti a mão na cara e pensei logo que a minha carreira tinha acabado. Eu nem me lembrei que existia o árbitro assistente e o VAR. Apenas pensei que a minha vida aqui tinha acabado. Nunca mais ia jogar na minha vida. Nisto, olhei para o lado e vi o bandeirinha, pelo que aí, só agradeci a Deus pela oportunidade de continuar a ser jogador profissional (risos)", revelou o guardião brasileirão, de 21 anos.

Perante o nervosismo que estava a demonstrar, Andrew acabou por receber um conselho de Rúben Fernandes, capitão gilista, que nunca mais esqueceu.

"Houve ainda mais um lance em que o Gonçalo remata para fora e o capitão Rúben Fernandes disse-me para estar tranquilo. Disse-me que isto não era um bicho de sete cabeças, que era só jogar futebol e que todos confiavam em mim. Foi um momento chave", admitiu, em jeito de conclusão.

Andrew completou a sua segunda temporada em Barcelos com um saldo de 28 jogos, sendo titular indiscutível na baliza do Gil Vicente.