Filho de Vandinho dá nas vistas no Gil Vicente: "Sonho fazer dupla com o Fran Navarro"

Filho de Vandinho, velha glória do Braga, Meotti é uma das principais pérolas da formação do clube de Barcelos. Chamado, pela primeira vez, a um estágio da seleção portuguesa de sub-18, na semana passada, o avançado de 17 anos, apesar de ter dupla nacionalidade, garante que vai sempre escolher Portugal.

Carlos Meotti, o melhor marcador da Zona Norte da I divisão nacional de juniores, com 14 golos, menos um do que Gustavo Gouveia, do Benfica, da Zona Sul, assinou, aos 17 anos, contrato profissional com o clube de Barcelos, depois de ter começado a treinar, com apenas 16 anos, no plantel sénior então orientado por Ricardo Soares, em dezembro de 2021.

Em declarações exclusivas a O JOGO, o filho de Vandinho, antiga glória do Braga, antecipou um desejo: "Sonho jogar com qualquer jogador de alto nível, e o Fran Navarro é um deles. Tem estado muito bem nestas duas épocas em Barcelos e claro que sonho fazer dupla com ele."

O espanhol é o jogador que, confessou, mais admira no plantel gilista.

O percurso de Meotti começou no futsal, ainda no Brasil, mas o pai convenceu-o a abraçar o futebol de onze. Aliás, o progenitor é uma referência óbvia, assumida pelo jovem luso-brasileiro. "No Brasil, sempre joguei futsal e ele [Vandinho] apoiou-me muito, embora nunca tenha jogado futsal. Onde eu morava, no interior da região do Rio Grande do Sul, não havia condições para futebol de onze, só havia um clube de futsal e então o meu pai trouxe-me para Portugal, como lhe pedi, aos 11 anos. Quando apareceu o Gil Vicente, disse-me que era um clube de I divisão e que tinha que ir com todas as minhas forças", conta.

Atualmente, depois da chamada para o estágio de observação da Seleção Nacional de sub-18, na semana passada, naquela que foi a sua estreia, Meotti, que tem alternado entre o escalão júnior e o de sub-23 dos gilistas, além das recorrentes presenças nos treinos da equipa principal, mostrou-se confiante e pronto para ser chamado por Daniel Sousa, treinador que elogia "pelo futebol de posse, com bola."

O avançado não esquece de agradecer ao clube que representa desde os Iniciados: "Vim para o Gil Vicente, porque foi o clube que me abriu as portas e só tenho que agradecer." Depois de ter sido testado a ala esquerdo, nos juniores, Meotti fixou-se como um 10, com liberdade para descair da direita para o centro e, dessa forma, aproveitar o seu talentoso pé esquerdo. A eficácia na finalização está à vista. "É a 10 que me sinto mais confortável", confessou, acrescentando: "Sempre gostei de jogar aí e espero cumprir a minha carreira nessa posição."

O luso-brasileiro admira Neymar, mas tem no argentino Messi a grande "referência". Apesar da dupla nacionalidade, garante que escolherá sempre Portugal na hora de decidir na caminhada das seleções.

A antiga glória do Braga que não deixa o filho "sair da linha"

Meotti é filho de Vandinho, antiga glória brasileira do Braga, que foi vice-campeão nacional e finalista da Liga Europa, nas épocas de 2009/10 e 2010/11, respetivamente. O antigo médio, que somou 225 jogos pelos arsenalistas, entre 2004 e 2011, é o principal conselheiro do filho. Tal como o pai, Meotti também segue uma vida sem grandes "festas" e "totalmente focada no futebol. O meu pai também seguiu dessa forma e está sempre em cima de mim para não me deixar sair da linha", concluiu. Vandinho tem 45 anos e terminou a carreira em 2014, no Grémio Anápolis (Brasil).

Percurso para fazer com um passo de cada vez

Meotti demonstra maturidade e personalidade acima da média. Não se deslumbrando pelo facto de treinar com a equipa principal gilista desde os 16 anos e por estar, atualmente, a "rodar" em três escalões: juniores, sub-23 e seniores. O futuro é projetado sem pressas: "É bom dar um passo de cada vez para poder evoluir. Não dar um passo maior do que a perna, porque, às vezes, um passo muito longo faz mal, e estou a crescer pouco a pouco".