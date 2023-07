Filho de Michel Salgado no Gil Vicente: "Adorava vê-lo contra o FC Porto e o meu amigo Pepe"

Miguel Sanz tem 18 anos e é filho de Michel Salgado, figura do futebol espanhol. Optou por viver sonhos da carreira em Portugal; Michel Salgado, um campeoníssimo pelo Real Madrid, está orgulhoso do trajeto do filho Miguel, que trocou os juniores do Paços pelos sub-23 do Gil Vicente. Tem porta aberta para a primeira equipa...

Voz ao titulado lateral-direito espanhol, figura incontornável da seleção e do Real Madrid, por quem conquistou duas Champions. Michel Salgado é, por esta altura, um adepto entusiasmado do futebol português, desejoso de ver em ação Miguel Sanz, o seu filho, neto do malogrado Lorenzo Sanz, que acabou de trocar o Paços pelo Gil Vicente como reforço dos sub-23, com um contrato de três épocas, que o manterá com porta aberta para a equipa principal dos galos.

O espanhol, de 18 anos, tem até treinado sobre a supervisão de Vítor Campelos. O antigo defesa, galego, falou com O JOGO deste Vigo, próximo, por agora, do filho, espreitando ensejo de uma visita enquanto não volta ao Chipre para treinar o Pafos, ou ao Dubai, onde reside e é dono de um clube da 2ª Divisão.

Comedido no retrato do filho, pois há crescimento em curso. "É forte, bom a jogar de costas e a proteger a bola. No futebol moderno já não são tão frequentes. É dotado tecnicamente, tem uma base de ponta-de-lança mas tem facilidade de jogar como segundo avançado, entre linhas", explica, decompondo a avaliação, mais recente, de ano e meio em Portugal.

"Foi aposta mais insistente como 9, habituado a procurar espaços nas costas da defesa. Terá de melhorar na agressividade dentro da área. A evolução em Portugal foi fantástica, muito boa mesma, comparada com o que acontecia em Espanha. Foi uma grande decisão dele rumar ao Paços de Ferreira. Fez o seu próprio nome, queria ser ele mesmo, enfrentava dificuldades com o apelido. Libertou-se dessa pressão", informa o pai Salgado, detetando estímulos no ar.

"Está perto do último passo, a evolução até à primeira equipa. Essa é a parte mais difícil, porque aparece mais nítido o sonho de jogar na 1ª Divisão. É algo que parece próximo mas ao mesmo tempo continua longe. É o momento da verdade", avisa o antigo defesa do Real Madrid. "O importante é que encontrou a sua posição e uma determinada maneira de jogar. Ficou mais preparado para este salto. Tem aberta a porta da primeira equipa mas também vai competir num campeonato sub-23 muito forte", destaca.

"Ganhou muito cá porque não o tratam pelo filho do Salgado. E ganhou muito mais, porque sendo Portugal um país pequeno tem ligas muito competitivas logo nos escalões jovens, as academias são bastante fortes. Além disso, o Miguel leva uma vida similar à que tinha em Espanha, tem caráter galego e sente-se como um português mais. No aspeto futebolístico, ganhou liberdade", invoca Michel Salgado, que terminou a época como técnico dos cipriotas do Pafos, qualificando a equipa para a Europa e ajudando logo depois o filho a decidir o seu caminho.

"Teve outras ofertas, vários clubes, mas foi o Gil que mais o convenceu na parte desportiva. Não buscávamos qualquer primazia económica. Já treina com a primeira equipa, sabe que vai competir, essencialmente, pelos sub-23. Tem a sua humildade e sabe que vai ter de trabalhar muito duro para, em algum momento, ser chamado a estrear-se na 1ª Divisão. Ele tem esse sonho e sabe o que é preciso para o tornar real", avisa a antiga figura do Real Madrid.

"Tem de convencer o míster sem estar obcecado com uma data para se estrear na Liga. Espero que o consiga, é uma fase de muito trabalho mental e também físico. Quando o vir jogar na 1ª Divisão em Portugal, será um dos dias mais felizes da minha vida", acrescenta.

"Espero vê-lo apanhar o Pepe"

O contacto deu-se já no estágio do Gil Vicente nos Arcos de Valdevez e a felicidade de Miguel está amplamente comprovada, entre o sucesso desportivo e pessoal.

"Só quer triunfar aqui, sente-se realizado e não tem outro pensamento. Fala maravilhas do que está a viver, até porque já tem namorada portuguesa. É o país que está a cuidar dele e dar-lhe oportunidades. Individualmente, cresceu muito!", garante Michel Salgado, analisando o impacto de outros espanhóis na carreira de Miguel.

"Fez boa amizade com o Butzke, agora transferido para o Vitória. Mas acho que tem como referência o Abel Ruiz do Braga, gosta muito de o ver. Também me fala do Mujica do Arouca" relata, torcendo por um reencontro impagável. "Adorava vê-lo jogar na Liga Portuguesa contra o FC Porto e o meu amigo Pepe. Que o Pepe esteja presente, seria algo muito bonito. Ele sempre gostou muito do Miguel, numa pré-temporada em Portugal brincava com o Miguel, então com cinco anos. Jogavam à bola. Era o Pepe, o Marcelo e o Higuaín. Seria bonito ver o Pepe agora a apertar e a bater no Miguel depois do que viveram", lembra