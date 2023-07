Filho de Michel Salgado deu nas vistas em Paços de Ferreira e segue para Barcelos

Ponta-de-lança de 18 anos estava nos juniores do Paços de Ferreira, onde marcou 13 golos em 2022/23, e chega para reforçar os sub-23. É filho de Michel Salgado; O destino esperado é a equipa de sub-23 do Gil, mas o avançado vai, para já, mostrar os atributos a Vítor Campelos. Passou pelo Celta de Vigo e é internacional sub-20 pelos Emirados Árabes Unidos.

Miguel Sanz, avançado de 18 anos, filho do galego Michel Salgado, duas vezes campeão europeu pelo Real Madrid, é reforço do Gil Vicente para as próximas três temporadas, encontrando-se mesmo em estágio com a equipa nos Arcos de Valdevez, que arrancou anteontem. O jovem espanhol, figura nos juniores do Paços de Ferreira na época passada, tendo marcado 13 golos em 32 jogos, vinha ganhando projeção para ser uma aposta séria dos castores, mas com a descida à II Liga, o projeto do Gil Vicente atraiu o atleta, que também se sente muito cómodo em Portugal, disposto a chegar a patamares de excelência.

Os gilistas apresentaram ao avançado um contrato de três épocas, com um arranque a partir da equipa de sub-23, mas com plano de integração progressiva nas opções de Vítor Campelos, como se comprova pela presença neste estágio , abrindo-se já a avaliação do seu potencial. Miguel, que chegou a Portugal oriundo dos escalões jovens do Celta, tentará puxar de galões numa equipa que vai sentir o vazio de Fran Navarro e que procurará encontrar rapidamente um sucessor no ataque.

Miguel Sanz, neto de Lorenzo Sanz, histórico presidente do Real Madrid, já falecido, tem a particularidade de já ter sido internacional jovem pelos sub-20 dos Emirados Árabes Unidos, chamado a esta seleção quando estava no Paços, beneficiando do facto de ter crescido no Dubai, para onde se mudou Michel Salgado após terminar a sua excecional carreira como jogador.