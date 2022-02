"FC Porto? Não nos amedrontamos contra equipas grandes"

Zé Carlos, jogador do Gil Vicente, mostrou ambição para o jogo com o FC Porto, agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão.

O lateral direito, Zé Carlos, emprestado pelo Braga, eleito pelos adeptos na habitual iniciativa promovida nas redes sociais do Gil Vicente como o melhor em campo na vitória caseira contra o Belenenses, mostrou ambição para o jogo com o FC Porto, agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão.

"O mais importante é sermos iguais a nós próprios. Já provámos, por variadíssimas vezes, que, contra equipas grandes, não nos amedrontamos e acho que isso é o mais importante, mantermos o nosso ADN, sabermos aquilo que vamos fazer, estarmos no máximo concentrados e termos o maior respeito pelo nosso adversário", começou por dizer.

Zé Carlos acrescentou que a escolha pelo clube de Barcelos para rodar esta temporada foi "a escolha certa", garantindo que "tomaria a decisão outra vez".