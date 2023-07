Será adjunto de José Pedro Pinto.

André Pinto, de 33 anos, defesa-central que fez formação no FC Porto, foi capitão do Braga e jogou no Sporting, de 2017 a 2019, treinado, na altura, por Jorge Jesus, é o novo treinador-adjunto dos sub-19 do Gil Vicente. O treinador principal será José Pedro Pinto, que em 2020/21 foi adjunto do Zamalek, do Egipto, treinado, nessa época, por Jaime Pacheco e Jesualdo Ferreira.

André Pinto não joga desde a época de 2021/22, quando representou o Dínamo de Bucareste (Roménia).