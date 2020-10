Declarações de Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, após o empate sem golos no terreno do Santa Clara.

Análise à partida: "Penso que entrámos melhor no jogo, duas ocasiões para nós. Depois, a partir dos 25 minutos, pegou o Santa Clara, com situações que nos criaram alguns problemas. Penso que o jogo foi a radiografia do seu inicio: uns momentos mais para nós, uns momentos mais para o Santa Clara. Nenhuma das equipas conseguiu ter sucesso, também por competência dos guarda-redes. Há que realçar e não estou a dizer porque ganhei um ponto aqui nos Açores, a equipa do Daniel [Ramos] é muito bem organizada e não é por acaso que fizeram os seis pontos, com dois jogos e duas vitórias. Nós também conseguimos criar problemas, era isso que nós queríamos e a nossa ambição era conseguirmos mais bola, vi a estatísticas e foi divido para as duas equipas."

Gil Vicente ainda sem golos sofridos: "Eu estou mais preocupado em marcar do que em não sofrer. É sempre um registo importante [ainda não ter sofrido golos], porque houve momentos em que pressionamos mais alto do que o Santa Clara".