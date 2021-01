"Estou ansioso por voltar a ter o prazer do futebol. Neste meio ano, andei afastado disso"

Pedrinho é o segundo reforço do Gil Vicente no mercado de transferências de inverno.

O médio Pedrinho, oficializado no sábado como reforço do Gil Vicente, disse este domingo que deseja voltar a sentir o "prazer do futebol", num vídeo publicado pelo clube de Barcelos.

Depois de ter estado "afastado desse prazer" na segunda metade de 2020, enquanto representou o Riga FC, clube pelo qual se sagrou campeão da Letónia, o jogador, de 28 anos, agradeceu aos "galos' a oportunidade de regressar ao futebol luso e mostrou-se "ansioso por começar a treinar".

"Estou ansioso por voltar a ter o prazer do futebol. Neste meio ano, andei afastado deste prazer. Estou motivado para o resto do campeonato, para este meio ano. Sei que vai ser intenso e difícil, mas com trabalho tudo se consegue", afirmou, no vídeo publicado na rede social Facebook.

Pedrinho assinou um contrato válido até junho de 2022 e realçou que o Gil Vicente tem a "fama de ser um clube familiar", que "oferece condições de trabalho muito boas" e no qual os jogadores "têm boa relação" entre si e com a direção.

O antigo médio de Freamunde, entre as épocas 2011/12 e 2015/16, e Paços de Ferreira, entre 2016/17 e 2019/20, assumiu também que reforçou a formação barcelense para a ajudar a conseguir a manutenção na I Liga o "mais rapidamente possível".

"Espero atingir os nossos objetivos, que passam pela manutenção o mais rapidamente possível. O campeonato é competitivo, porque, com o passar dos anos, o futebol vai evoluindo. A I Liga portuguesa tem cada vez melhores jogadores. Por isso, é normal o campeonato ser cada vez mais competitivo", observou.

