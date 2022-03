"Este é, muito provavelmente, o melhor grupo com que trabalhei"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, fez a antevisão ao jogo em Arouca, marcado para as 18h00 de sábado.

Ricardo Soares voltou a tecer rasgados elogios ao seu plantel, dizendo mesmo que este será "muito provavelmente o melhor grupo de trabalho" que treinou ao longo da sua carreira.

O treinador do Gil Vicente, atual quinto classificado da Liga Bwin, falava, esta quinta-feira, na conferência de antevisão do jogo de sábado, em Arouca, para a jornada 28, e lembrou o seu percurso para destacar o mérito dos jogadores que o acompanharam: "Mas também tive outros grandes grupos, aliás, quem começa pelos campeonatos distritais, como eu, e chega à Primeira Liga, é porque os maiores responsáveis foram os jogadores com quem trabalhei. Este é, muito provavelmente, o melhor grupo, porque não para de me surpreender. Ainda esta semana de paragem por causa das seleções, todos encararam os treinos como uma oportunidade de crescerem", sobretudo, concluiu, os menos utilizados, que, sempre que são chamados, dão grandes respostas, como foram os casos de Henrique Gomes, Matheus Bueno, Diogo Silva, Santana ou Juan Calero.

Sobre o adversário de sábado, Soares falou de uma equipa "bem orientada, que tem feito bons jogos e deveria ter mais pontos, pois tem demonstrado qualidade de jogo para isso, às vezes não tem sido feliz aqui ou ali".

Questionado por O JOGO sobre se não seria uma desilusão perder, quando faltam apenas sete jornadas para o final da competição, a atual vantagem de dez pontos para o sexto classificado, o V. Guimaraes, o treinador atirou para a partida de sábado, para reafirmar que o pensamento mantém-se intacto, pensar jogo a jogo: "Desilusão para mim é chegar a Arouca e não colocarmos em prática o nosso jogo habitual, um futebol de qualidade e de ataque".