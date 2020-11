Redação com Lusa

João Afonso espera que Gil Vicente corrija erros após a troca de treinador.

João Afonso disse esta terça-feira que o Gil Vicente deve aproveitar a entrada do treinador Ricardo Soares e a interrupção competitiva para "corrigir" os erros que custaram pontos na I Liga portuguesa.

Depois de cinco pontos nos três primeiros jogos do campeonato, a equipa de Barcelos averbou quatro derrotas seguidas, caiu para o 17.º e penúltimo lugar antes da paragem em curso e contratou Ricardo Soares para o lugar do técnico que iniciou a época, Rui Almeida, com o jogador a admitir que os ?'alos' cometeram "erros que não poderiam cometer"

"Tivemos uma troca no comando [técnico] recente. Estamos a aproveitar a paragem para corrigir o que estávamos a errar, para termos mais acertos do que erros. Precisamos de ganhar e de voltar a ter confiança para retomarmos o caminho certo", disse, num vídeo publicado nas paginais oficiais do clube minhoto nas redes sociais.

O médio brasileiro, de 25 anos, realçou, porém, que o plantel gilista tem "muita qualidade" e precisa de "assimilar bem" as ideias do novo 'timoneiro', oficializado na sexta-feira, para inverter o ciclo de derrotas, consumado diante de FC Porto (1-0), Sporting (3-1), Vitória de Guimarães (2-1) e Nacional (2-1).

"Ainda estamos num processo de assimilar as ideias e a questão da intensidade. Estamos a conhecer o 'mister' cada vez mais e ele a nós", afirmou João Afonso, futebolista utilizado nos sete encontros do campeonato.

O Gil Vicente volta a jogar para a I Liga às 15:00 de 29 de novembro, um domingo, quando receber o Rio Ave, mas, antes, visita o Oleiros, do Campeonato de Portugal, em partida que abre a terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendada para as 14:30 de sexta-feira, na qual João Afonso espera "conseguir a vitória", mas "respeitando o adversário".