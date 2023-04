"Esta equipa do Braga está equiparada à da final da Liga Europa contra o FC Porto"

Daniel Sousa diz que atual Braga está ao nível do de Domingos

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, antevê grandes dificuldades no jogo de domingo, em Braga, às 18h00, da jornada 28 da I Liga, tecendo rasgados elogios à formação de Artur Jorge, a melhor dos últimos anos, no seu entender.

"Jogos fáceis não existem e isso confirma-se a cada fim de semana. Este tem um nível um bocadinho maior, pela qualidade do adversário e pelo campeonato extraordinário que está a fazer. Tenho algumas recordações do Braga das últimas épocas, do Domingos, no ano da final da Liga Europa (2011), contra o FC Porto. Eu fazia parte do staff do FC Porto, e esta equipa está equiparada a essa, ao nível da qualidade de jogo, muito acima daquilo que tem estado nos últimos anos", argumentou.

Apesar das vitórias no Dragão e do empate em casa contra o Sporting, o técnico gilista não acha que os seus jogadores "se agigantam" nos jogos grandes, e justifica este seu pensamento com a performance contra formações de menor estatuto: "Por exemplo, contra o Chaves acho que foi o nosso melhor jogo em termos de dinâmicas ofensivas. Só nos faltou a parte final [golo] que é o mais importante. Mas tanto nesse jogo como contra o Arouca merecíamos ter conquistado os três pontos", concluiu.