Campelos confiante num Gil "um pouquinho" à sua imagem contra Portimonense.

O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, disse este domingo, em declarações ao canal do clube, estar confiante num bom arranque de temporada, apesar da pré-época atribulada, com muitas saídas e entradas: "Estamos numa fase muito embrionária da época, em que estamos a reconstruir a equipa, até porque da época passada saíram 12 jogadores. Sabemos que é um caminho longo, que o nosso processo de jogo demora tempo, mas estamos otimistas porque vemos o empenho dos jogadores nos treinos. Esperamos no primeiro jogo do campeonato estarmos já um bocadinho à nossa imagem e para aquilo que queremos durante o campeonato."

O Gil Vicente joga no sábado, às 15h30, em Barcelos, contra o Portimonense, para a primeira jornada da I Liga.