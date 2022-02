"Em Portugal, o futebol é mais intenso. Se o jogador não se adapta rápido, o adversário engole-o"

ENTREVISTA - João Afonso sofreu uma rotura de ligamentos quando o Gil apenas lutava pela permanência e agora, dez meses depois, não vê o momento de ser chamado por Ricardo Soares, já com outros objetivos em mente.

Ainda se lembra da forma como se lesionou?

-Lembro-me, foi contra o Moreirense. Foi um lance parvo, um pontapé de baliza, em que saltei para a bola e um avançado do Moreirense derrubou-me, fazendo-me cair sobre uma perna apenas. Faltava muito pouco para terminar a primeira parte, segundos mesmo. Fiquei no chão, lá me consegui levantar, o árbitro apitou e fui para o balneário. O médico avaliou e viu logo que não dava mais.

Mas sentiu na altura que era uma coisa grave?

-Não senti sequer dor. Quando caí, senti um choque, mas não tive a noção do que era. Mas quando fui para o balneário e vi que a perna estava diferente, pensei que tinha alguma coisa de errado. Depois de mais exames, percebi que me tinha lesionado a sério... E aí foi um choque, mas depois vai-se absorvendo a ideia.