Fran Navarro, avançado do Gil Vicente, já é visto como um dos temas quentes do mercado

Avançado do Gil Vicente tem sido uma das revelações na Liga Bwin.

Fran Navarro revelou-se como uma das grandes surpresas da temporada em Portugal. O avançado espanhol de 24 anos tornou-se uma das referências do Gil Vicente, leva 15 golos apontados e é notícia de mercado em Espanha.

O jornalista Matteo Moretto garante que o jogador conta com o interesse de clubes portugueses, mas também de França e Espanha, onde terminou a formação no Valência. À boleia desta informação, o jornal "As" escreve que o clube valenciano está atento a Fran Navarro, mencionando que tem uma opção de compra, assim como 50 por cento de uma futura transferência.

Fran Navarro é um dos melhores marcadores da Liga Bwin, apenas superado por Ricardo Horta (16 golos), Taremi (18) e Darwin (25).