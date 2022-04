Élder Santana e o "segredo" do Gil Vicente: "Uma equipa sem vaidade..."

Élder Santana (à esquerda), jogador do Gil Vicente

Declarações de Élder Santana, jogador do Gil Vicente, que no sábado pretende regressar aos triunfos na Liga Bwin, após quatro jornadas sem vencer.

Sem vencer há quatro jornadas, o Gil Vicente prepara a receção ao Paços de Ferreira com a ambição de reverter um cenário que se acumula desde a deslocação a um dos mais diretos adversários, o Braga. Na altura, venceu por 1-0, mas de lá para cá, não mais somou três pontos num jogo só.

Em declarações para as redes sociais do clube, o brasileiro Élder Santana aborda o encontro de sábado e fala num único objetivo: "A competição tem mostrado que não há jogos fáceis, mas temos trabalhado muito para voltar às vitórias. Aliás, merecemos, pelo trabalho que temos feito. Temos uma equipa sem vaidade e todos torcem uns pelos outros. Acho que é este o segredo do Gil Vicente."

Responsável por um dos dois golos apontados pelo Gil Vicente, no empate da última jornada, em Famalicão, o avançado foi o escolhido pelos adeptos como o melhor jogador em campo e não escondeu a alegria pela escolha: "É um momento muito feliz da minha carreira. O clube tem-me ajudado a evoluir profissionalmente, mas também a nível pessoal. Espero poder ajudar ainda mais a equipa", afirmou.