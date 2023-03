Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, antes do jogo com o Marítimo.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, afirmou este sábado que o encontro de domingo com o Marítimo, da 23.ª jornada da I Liga, é "talvez o mais importante" desde que orienta os barcelenses.

Oficializado como substituto de Carlos Cunha em 16 de novembro de 2022, o técnico, de 38 anos, conduziu os galos a cinco vitórias, dois empates e duas derrotas entre as rondas 14 e 22 do campeonato, mas avisou que os madeirenses também se encontram "numa fase ascendente", após o triunfo na receção ao Santa Clara (3-1), na jornada anterior.

"É talvez o jogo mais difícil e mais importante desde que cá cheguei, pelo momento das duas equipas, pelo momento do Marítimo, que se encontra numa fase ascendente, à custa de uma organização e de um trabalho que é visível. Vêm de uma vitória que lhes deu a motivação para continuarem a escalada na tabela", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30, em Barcelos.

O timoneiro assumiu que a distância do Gil Vicente, 13.º classificado, com 26 pontos, para a 16.ª posição, a do play-off de manutenção, precisamente ocupada pelos insulares, com 16, "começa a ser confortável", mas prometeu uma equipa "em alerta" para o embate de domingo.

"O nosso objetivo é procurar o conforto o mais rapidamente possível, porque nos pode permitir uma margem de manobra e de conforto que não temos tido até agora. A distância começa a ser confortável, mas estamos em alerta", disse, lembrando o triunfo na visita ao Casa Pia (3-1) a fechar a primeira volta e a derrota na jornada seguinte, na visita ao Paços de Ferreira, lanterna-vermelha (2-1).

Apesar do ciclo de quatro jornadas sem derrotas, coroado com o triunfo no Estádio do Dragão, perante o FC Porto (2-1), Daniel Sousa rejeitou "excesso de confiança" no seio do grupo de trabalho, prometendo, antes, uma equipa pronta para superar a "intensidade" que o conjunto treinado por José Gomes possa apresentar.

A propósito do regresso do lateral direito Carraça e do médio Vítor Carvalho às opções, depois de ausentes no embate com os dragões, o técnico salientou que é "bom ter opções" para "pensar os jogos de forma mais estratégica", ainda que os "desempenhos" de quem esteve em campo frente aos "azuis e brancos" tenham sido "muito bons".

O Gil Vicente, 13.º classificado, com 26 pontos, recebe o Marítimo, 16.º, com 16, no domingo, às 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.