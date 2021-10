Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, à Sport TV, depois da derrota por 1-0 na receção ao Braga.

Análise ao jogo: "É frustrante jogar desta forma, com esta qualidade, e depois não levar nada no bolso. Nós fizemos um grande jogo, os jogadores estão efetivamente de parabéns, estou triste mais por eles, pela qualidade que demonstraram. Este jogo era um grande desafio para nós e se havia alguma dúvida ficou dissipada com a grande capacidade dos meus jogadores. Foram fantásticos. Só lamento a tristeza deles por não termos vencido e também lamento que os nossos adeptos não fossem premiados com outro resultado que os pudesse encher de orgulho, porque apoiaram imensamente a equipa."

Vontade de dar a volta aos resultados: "Há uma coisa que não me retira o foco: é o processo. O processo está vincado, a minha equipa é forte. Tem demonstrado uma qualidade que está à vista. Há três ou quatro equipas no nosso campeonato que estão acima das outras, o Braga é uma delas, está cada vez está mais perto dos grandes. O nosso campeonato é lutar pela permanência. Estamos tristes, mas orgulhosos dos nossos jogadores. Fizemos um jogo fantástico, fomos ligeiramente melhores do que o Braga, mas o futebol é isto e há que pensar no próximo jogo para ir buscar os prontos que não conseguimos agora."