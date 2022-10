Duelo com o Braga "poderá servir para dar um clique" e virar o ciclo negativo

Ivo Vieira acredita que jogo com o Braga poderá ser o da "viragem".

O treinador do Gil Vicente disse esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o jogo de domingo, contra o Braga, "poderá ser o de viragem" do ciclo negativo que a equipa está a atravessar, com três derrotas consecutivas: "É um jogo motivante, um dérbi. Temos que aproveitar este momento para ter um resultado diferente. Só nos pode motivar, estando nós conscientes de que temos que ser muito mais competitivos e competentes. Com respeito pelo Braga, que está recheado de bons atletas, acho que poderá servir para dar um clique diferente nos resultados e para aumentar, também, a qualidade de jogo".

A um ponto da zona de playoff de despromoção à Liga SABSEG, para Ivo Vieira, a sua formação merecia estar noutra posição, embora tenha assumido pecados próprios: "Devíamos ter feito mais. Quando projetámos o nosso campeonato, esperávamos estar noutro lugar da tabela. Poderíamos, nesta altura, ter mais cinco, seis pontos, no mínimo".

Não acreditando que o adversário apareça fragilizado em Barcelos, devido à derrota europeia, de ontem, por entender que o plantel de Artur Jorge "tem qualidade suficiente para trocar jogadores e manter a mesma dinâmica", elogiou, igualmente, o jogador do momento do Gil Vicente, Fran Navarro, que, com oito golos, é o melhor marcador da Liga Bwin, juntamente com Pedro Gonçalves, do Sporting, e Gonçalo Ramos, do Benfica: "Não me surpreende. O Fran, além de ser um excelente jogador, um verdadeiro ponta de lança com cheiro a golo, é um magnífico profissional", concluiu.