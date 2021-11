Diretor desportivo do Gil Vicente lembra Vítor Oliveira e Dito

"Foram duas perdas irreparáveis, mas que nos tornaram mais fortes e unidos", disse Tiago Lenho.

Tiago Lenho, diretor desportivo do Gil Vicente, em entrevista nas redes sociais do emblema de Barcelos, recordou as mortes do antigo treinador Vítor Oliveira e de Dito, ex-diretor-geral dos galos, ambas há um ano.

O jovem, de 33 anos, a assumir o cargo desde 2018, sublinhou esses dois dramáticos momentos, precisamente na época seguinte à da subida administrativa do Gil para a I Liga, depois de ter passado uma época no Campeonato de Portugal, por decisão da Federação Portuguesa de Futebol, relativa ao famoso Caso Mateus.

"Foi um rude golpe para todos, foram duas perdas irreparáveis, mas que nos tornaram mais fortes e unidos enquanto grupo. Os jogadores sentiram que tinham de honrar o trabalho que estava a ser feito por aquelas pessoas", concluiu Tiago Lenho.