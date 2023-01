"Diogo Costa é o melhor guarda-redes a atuar em Portugal"

ENTREVISTA, PARTE I - Ultrapassada a lesão com que voltou a Portugal, Kritciuk, guarda-redes do Gil Vicente, já leva 11 jogos realizados. Nas balizas nacionais destaca o homólogo do FC Porto e o ex-colega Matheus.

Aos 32 anos, Kritciuk só jogou em dois países, na mãe Rússia e em Portugal, onde se sente quase como em casa. O guarda-redes falou a O JOGO sobre a saída para o Zenit, depois da melhor época de sempre do Gil Vicente, do regresso a Barcelos, da campanha atribulada dos minhotos, que já conheceram três treinadores, e dos bons guarda-redes que disputam o campeonato português, como Diogo Costa e Matheus. Um momento raro na carreira do russo, mais conhecido pelas ações do que pelas palavras.