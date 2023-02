Depú pede calma aos angolanos que têm exigido a sua utilização: "Não desanimem"

Internacional angolano chegou ao Gil Vicente no mercado de transferências de janeiro.

Depú, internacional angolano de 23 anos, reforço do Gil Vicente no mercado de transferências de janeiro, falou pela primeira vez desde a sua chegada a Barcelos, para pedir calma aos seus conterrâneos, que têm inundado as redes sociais do clube a exigir que Daniel Sousa coloque em campo o ponta de lança, e para explicar a razão de ainda não ter sido convocado.

"Nesta fase, estou a trabalhar especificamente a fortificação, que é o primeiro passo para a minha recuperação e poder depois evoluir para trabalho de campo. Estou aqui para ajudar ao máximo o grupo. Acredito que me vou integrar bem. Não desanimem com a espera por mim, porque coisas boas virão. Estou a trabalhar em prol do grupo e para estar em campo em breve. Espero que os angolanos não parem de apoiar o Depú, porque estou aqui também para representar Angola", atirou.