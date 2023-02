Depú deixa Petro de Luanda e assina pelo Gil Vicente

Avançado angolano Depú assina pelo Gil Vicente

Laurindo Depú é o mais novo reforço do Gil Vicente, proveniente do Petro de Luanda, anunicou o clube angolano, orientado pelo treinador português Alexandre Santos.

Num curto comunicado, os campeões angolanos anunciaram ainda que ficam com 30% do passe do jogador.

Depú integrou à equipa principal do Petro de Luanda esta época, proveniente do Sagrada Esperança, tendo realizado cinco jogos e marcado dois golos sob orientação de Alexandre Santos, após recuperar de uma prolongada lesão.

Em 2022, o avançado angolano esteve envolvido numa polémica, após a direção do Sagrada Esperança o ter acusado de fugir da concentração da equipa, por aliciamento de outros clubes, um mês antes do fim do contrato.

Meses depois, o Petro de Luanda anunciou a contratação do atleta, por três épocas, com um salário a rondar os 10 milhões de kwanzas por mês.