Depois do Marítimo, Juventus empresta Félix Correia ao Gil Vicente

Félix Correia vai ser reforço do Gil Vicente por empréstimo da Juventus. O jovem extremo português, de 22 anos, que na temporada passada esteve cedido pelos italianos ao Marítimo, deverá ser apresentado até ao final da semana, com a estrutura do clube de Barcelos a tentar a sua inscrição a tempo de ser opção para a receção ao Benfica, no sábado.

O jogador chega aos galos - notícia que começou por ser avançada por Pedro Sepúlveda - com opção de compra, depois de ter aterrado em Turim há três anos, apesar de só ter realizado um jogo pela equipa principal da Juventus.

As boas relações com o Tiago Lenho, diretor geral do Gil e ex diretor desportivo dos Marítimo, foram decisivas para a escolha de Correia.