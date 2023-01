"Depois da última vitória, a equipa ficou um pouco mais livre e contente"

Adrián Marín garante Gil Vicente "competente" no Bessa.

Adrián Marín espera que o Gil Vicente dê continuidade aos bons resultados dos últimos jogos, sobretudo a vitória em casa, frente ao Santa Clara, por 1-0, na última jornada da Liga Bwin, três pontos obtidos no Cidade de Barcelos quase cinco meses depois, para o campeonato:

"A verdade é que a equipa, depois da última vitória, ficou um pouco mais livre e contente porque era um resultado que necessitávamos. Já nas partidas da Taça da Liga estávamos mais confortáveis, mas queríamos voltar a jogar no campeonato e a ganhar aqui em casa, perante os nossos adeptos."

O defesa esquerdo espanhol lançou, ainda, a partida de domingo, no Bessa, para a jornada 15 da Liga Bwin, classificando-a de "muito complicada". "Porque é um campo difícil, contra uma equipa muito forte, mas vamos com a mentalidade da última vitória em casa, que foi uma injeção de confiança e alegria, e com a máxima competitividade para tentarmos somar pontos", concluiu.