Defesa do Gil Vicente denuncia insultos depois da derrota com o Moreirense

Ygor Nogueira, central brasileiro, publicou as redes sociais insultos de que foi alvo após o encontro da ronda 26.

Ygor Nogueira, central brasileiro do Gil Vicente, recorreu às redes sociais para dar conta de insultos de que foi alvo após o encontro com o Moreirense. O defesa teve uma tarde de domingo infeliz, depois de cometer uma grande penalidade e apontar um golo na própria baliza na derrota (1-2) do clube de Barcelos frente ao Moreirense, encontro da jornada 26 da Liga NOS.

Segundo o que mostra Ygor Nogueira no Instagram, um usuário daquela rede social "dirigiu-se" ao jogador após o encontro com frases como "és sempre a mesma merda". "Quanto é que recebeste para fazer aquela merda? Põe-te no c... seu favelado", pode ler-se.

Ygor Nogueira reagiu a estes insultos. "O que mais me impressionou foi chamar-me favelado. Com toda a certeza é um frustrado que queria estar no meu lugar", escreveu. "Coisas destas não merecem resposta, mas merecem ser publicadas para verem que existem pessoas de baixo nível, que tentam ferir ao invés de falarem somente de futebol", indica.

Ygor Nogueira, 26 anos, cumpre a segunda época no Gil Vicente. Na atual leva 24 jogos realizados.