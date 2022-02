Gil Vicente está no quinto lugar do campeonato

Carlitos acredita no apuramento do Gil Vicente para a Conference League, lembrando os anos negros do clube minhoto e também uma classificação histórica.

Com a autoridade de ser dos futebolistas barcelenses que mais se destacou a nível nacional, e envergando a camisola do Gil Vicente durante onze épocas, o antigo extremo, Carlitos, que foi uma das figuras do plantel que conseguiu, em 1999/2000, a melhor classificação de sempre, 5º lugar, tendo ficado a dois pontos da qualificação para a extinta Taça UEFA, não escondeu o orgulho, e surpresa, pelo atual momento do clube do coração.

"Muito honestamente, não estava à espera que, nesta altura, estivesse a sete pontos do Guimarães. Não tirando, claro, mérito à equipa, que é enorme, e pratica um futebol muito melhor que o do Vitória", disse.

Realçando, em declarações a O JOGO, que "o clube e a cidade merecem tudo aquilo que estão a viver", acha que o melhor ainda está para vir, que será o histórico apuramento para a Conference League: "De certa forma, está a fazer-se justiça pelo que se passou com o Caso Mateus. Fiz parte da equipa que garantiu a permanência, mas que acabou por descer de divisão... foi muito complicado. O Gil não acabou nesse período muito por mérito dos adeptos, mas também, é justo dizê-lo, pela luta do ex-presidente, António Fiusa, um homem incrível".

Comparando as estruturas dos gilistas com as de Braga, onde jogou em 1997/1998, e V. Guimarães, que representou de 2007 a 2010, reconhece o crescimento dos últimos anos dos arsenalistas e a "enorme paixão" da massa associativa vimaranense, mas preferiu realçar as virtudes do clube da terra: "O Gil Vicente é um clube simpático, muito honesto e humilde".

O jogador lembrou, por fim, com alguma nostalgia, que, tal como na época de 1999/2000, "a equipa de agora também pratica um excelente futebol e tem jogadores jovens, de grande compromisso com a equipa e o clube, mas com a ambição de dar o salto". Carlitos é, assim, um de muitos gilistas que vive a alegria e oorgulho do momento.



Fran Navarro e o fim de um incómodo jejum

Quatro jogos depois de terminar em branco, o ponta de lança espanhol, Fran Navarro, voltou aos golos na vitória em Vizela, com o tento solitário, de grande penalidade. É o quinto melhor marcador da Liga Bwin, com 12 golos, os mesmos que o portista Taremi, a um do arsenalista Ricardo Horta; está a dois de Luis Díaz, ex-Porto, e a seis do melhor marcador da Liga Bwin, Darwin. Trava uma interessante disputa com o colega Samuel Lino,