Daniel Sousa: "Se são cinco ou seis jogos sem ganhar, não sei, não estou a fazer contas de cabeça"

Declarações de Daniel Sousa após o Portimonense-Gil Vicente (1-0) da 29ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Na primeira parte, não entrámos bem. Não nos estávamos a ajustar às condições, quer do terreno quer atmosféricas. Não entrámos tão bem, com algumas perdas de bola perigosas. Além do perigo que pode surgir, é sobretudo a confiança em assentar o jogo e demorámos tempo a consolidar e assentar o nosso jogo."

Domínio: "Na segunda parte, foi o nosso domínio, não concedendo tantas situações de golo - foi a do golo e outra aos 86 minutos, quando já estávamos a arriscar tudo. De resto, foi um domínio total, como tenho sentido nos últimos jogos. Sinto que há um domínio nosso, mas tem-nos faltado uma ponta de sorte. Merecíamos ter saído daqui com mais qualquer coisa, como no jogo anterior também merecíamos, mas tem sido este um resumo dos últimos jogos."

Responsabilidade: "Sinceramente, se me perguntassem se são cinco ou seis [jogos sem ganhar], não sei, não estou a fazer as contas de cabeça. Temos estado sempre à procura dos três pontos, tivemos jogos em que tínhamos obrigação de conseguir os três pontos e noutros sabemos que a obrigação e responsabilidade é maior no adversário, sobretudo quando os objetivos são completamente diferentes, no caso do Sporting ou do [Sporting de] Braga. Para todos os efeitos, é uma sequência que não é positiva, obviamente, e continuamos na luta pelo nosso objetivo principal".