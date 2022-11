Daniel Sousa, "o momento de viragem" e o mercado: "Não vejo necessidade..."

Treinador do Gil Vicente em conferencia de Imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional, da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga (domingo, 15h00).

Apesar de ter empatado, praticamente no último lance do encontro, e de penálti, contra o Paços de Ferreira, último classificado da Liga SABSEG, o novo treinador do Gil Vicente entende que "o momento de viragem foi na Covilhã", tendo em conta que a equipa vinha de um ciclo de cinco derrotas consecutivas.

Daniel Sousa, que vai estrear-se em Barcelos, no domingo, contra o Nacional (15h00), em jogo da segunda jornada do Grupo E da Taça da Liga, começou por confessar que o dia vai ser duplamente especial: "É óbvio vai ser um momento especial para mim, por ser o primeiro em casa do Gil Vicente, mas também o primeiro em minha casa", devido ao facto de ser barcelense.

Antecipando "um jogo difícil contra um adversário bem organizado" e que vem de três vitórias consecutivas e oito jogos sem perder, sublinhou, no entanto, confiança com aquilo que tem visto nestes 15 dias de trabalho com os jogadores: "Consegui retirar muita coisa positiva do último jogo. Seguramente que nestas duas semanas já conseguimos imprimir algumas dinâmicas que nos interessam para a equipa e que achamos que sejam as adequadas para estes jogadores".

Questionado sobre se sente necessidade de recorrer ao mercado de janeiro para fazer mudanças no grupo de trabalho, Daniel Sousa voltou a demonstrar enorme confiança nos jogadores que tem ao seu dispor: "Estou bastante satisfeito com aquilo que estou a ver nos treinos e não vejo necessidade de alterações neste mercado".