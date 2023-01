Daniel Sousa não poupa nos elogios: "É seguramente a equipa sensação"

Treinador do Gil Vicente elogia o adversário de domingo, o Casa Pia. Jogo agendado para as 18h00 e a contar para a 17.ª jornada da Liga Bwin.

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, teceu rasgados elogios ao Casa Pia, adversário da última jornada da primeira volta da Liga Bwin. Antevendo a deslocação de domingo (18h00), Daniel Sousa frisou, em jeito de aviso, a qualidade da formação orientada por Filipe Martins: "Têm feito um campeonato excecional. É seguramente a equipa sensação, à custa de um excelente trabalho tático. É uma equipa bem organizada, das defesas menos batidas da Liga. Vai ser um dos jogos mais dificieis para nós".

Não acreditando em quebras do Casa Pia, que vem de uma derrota frente ao Estoril, disse, por outro lado, que a "crença" que tem nos seus jogadores e no seu próprio trabalho, não mudou com a vitória frente ao V. Guimarães: "A confiança que tinha nos processos de jogo e pelo que via na semanas de trabaho, sentia que era uma questão de tempo até os resultados começarem a aparecer. Mas claro que sair do playoff de descida nos dá um aporte motivacional maior", concluiu.

Referir, por fim, que dos dois reforços deste mercado de inverno, apenas Zé Carlos está disponível para ser convocado. Marlon ainda não, por ainda lhe faltar ritmo competitivo. Já Rúben Fernandes e Pedro Tiba continuarão de fora, devido a lesão.