Daniel Sousa não crê em momento menos fulgurante e fala em "supercampeonato" do Benfica

Gil Vicente recebe o Benfica na 30.ª jornada da Liga Bwin, em jogo agendado para as 20h30 de sábado

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, não se deixa levar pelo momento menos fulgurante do Benfica, o adversário de sábado, em Barcelos, optando, antes, por realçar aquilo a que classificou como um "supercampeonato" protagonizado pela formação de Roger Schmidt.

"Vai ser um jogo de elevada dificuldade, pelo momento do campeonato, mas, também, pela prestação do Benfica esta época, que está a ser excecional". O mediatismo à volta de um jogo, com lotação esgotada nas bancadas, prevendo-se uma verdadeira "maré vermelha" no Cidade de Barcelos, pode, no entender do jovem técnico barcelense, jogar a favor da sua equipa: "Aquilo que pode mudar relativamente a este jogo é que, noutros, como com o Portimonense, em que tivemos três momentos de desconcentração coletiva, nestes esses momentos não acontecem com tanta regularidade, porque a atenção e concentração dos jogadores estão a outros níveis", argumentou.

Afastando, mais uma vez, a ideia de que o Gil Vicente se agiganta contra os grandes, apesar da vitória no Dragão e do empate em casa contra o Sporting, dizendo que o processo de jogo tem sido igual, falhando, ultimamente, na finalização, Daniel Sousa comentou, por outro lado, as declarações do presidente Francisco Dias a O JOGO, esta semana, em que disse que a continuidade do treinador não depende da permanência na I Liga e que espera que se mantenha na próxima época: "São sempre palavras importantes, de uma pessoa que prezo bastante, mesmo antes de cá estar. Devo-lhe muito, porque foi a primeira pessoa a acreditar em mim para iniciar a minha carreira como técnico principal e isso terá um peso grande nas decisões futuras", concluiu.