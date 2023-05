Daniel Sousa lamenta após derrota: "Não adianta de nada ter bola..."

Declarações de Daniel Sousa, treinador gilista, após o V. Guimarães-Gil Vicente (1-0), jogo relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Derrota chegou tarde: "Há uma frustração enorme, primeiro por sofrer nos últimos minutos, já na compensação. A frustração é maior ainda, porque acho que não merecíamos este resultado. Procurámos a vitória, mas não conseguimos criar as oportunidades que são costume para quem tem esta posse de bola, mas tivemos uma equipa pela frente muito organizada, que é muito forte a sair em contra-ataque. Na generalidade do jogo, estivemos sólidos, mas na fase final do jogo cometemos alguns erros e acabámos penalizados".

Análise: "Tivemos bastante bola e saímos bem da pressão que [os jogadores do Vitória] tentaram fazer. No último terço, não sei se terá sido falta de discernimento [para criar oportunidades], mas parece-me que é difícil finalizar com muita gente atrás da linha da bola. Óbvio que o mais importante é sempre ganhar. Não adianta de nada ter bola se o resultado não for favorável. Era importante acabarmos bem e mostrar o que fizemos. [Ganhar, na última jornada, ao Casa Pia] é a resposta que queremos dar, seguramente".