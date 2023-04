Daniel Sousa: "Jogar contra os grandes dá sempre uma motivação extra"

Treinador do Gil Vicente reconhece que receção ao Sporting não vem no "cenário ideal".

Daniel Sousa reconheceu, esta terça-feira, que a receção de amanhã ao Sporting (20h15), jogo em atraso da jornada 25 da Liga Bwin, não acontece no "cenário ideal", tendo em conta que a equipa vem de duas derrotas seguidas, nos terrenos do Rio Ave e Estoril. No entanto, o treinador do Gil Vicente disse manter total confiança nos processos de jogo, que os manterá contra qualquer adversário.

"Não é o cenário ideal, embora regressar a casa é sempre bom, seja qual for a situação, sobretudo depois de tanto tempo" a jogar fora de portas, quase um mês.

Esperando um jogo de elevada qualidade contra "um Sporting que está num momento muito bom", disse, no entanto, que tal também incute aos jogadores "motivação extra, porque jogar contra os grandes dá sempre um reforço extra", que quer que "se transforme em concentração".

Dizendo, por fim, que as duas últimas derrotas são "circunstanciais". "Nesses jogos a sorte não caiu para o nosso lado, mas o jogo também é isso, tem momentos de infortúnio. Mas iremos continuar com o mesmo registo", garantiu.