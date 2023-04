Daniel Sousa: "Jogámos contra o Chaves e o Chaves ganhou contra o Benfica a seguir..."

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, após a derrota na receção ao Benfica, por 2-0, na 30ª jornada da Liga Bwin

Sensações com que sai do desafio? "Saio sobretudo triste. Pelo resultado e pelo esforço dos jogadores que não foi recompensado. Obviamente que o Benfica está numa dinâmica de jogo forte e é uma equipa muito forte, mas conseguimos aguentar até à altura do golo. Depois tivemos algumas dificuldades em segurar, mas no geral estou triste pelo resultado."

Alterações no Benfica: "Os jogadores que entraram, entram a dar alguma intensidade ao jogo. O jogo foi muito intenso logo de início e nós não conseguimos responder a essa intensidade logo de imediato. Depois acabámos por conseguir, mas demorou um bocadinho a responder."

Tiba apareceu no onze no lugar de Fujimoto: "Procurei dar um bocadinho de consistência ao meio-campo. Perdemos algumas coisas, ganhámos outras. Perdemos alguma capacidade de pressão lá na frente, na primeira linha de pressão, mas ganhámos uma consistência maior no meio-campo, que era o que procurámos e acabámos por conseguir até determinada altura. Depois não conseguimos."

Sete jogos sem vencer e seis sem marcar: "Jogámos contra o Chaves e o Chaves ganhou contra o Benfica a seguir, jogámos contra o Sporting, empatámos, jogámos contra o Braga e podíamos ter empatado no último minuto se fosse validado. Não estou a discutir a validade da decisão. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado porque hoje perdemos e queríamos outro resultado. E não era empatar, era ganhar. Obviamente que sabemos da dificuldade do jogo e da tarefa, mas fizemos um esforço grande para sair com outro resultado."