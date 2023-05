Daniel Sousa já olha para a próxima temporada no Gil: "Há conversas nesse sentido"

O Gil Vicente, 14.º classificado com 31 pontos, jogo este domingo no reduto do Santa Clara, 18.º com 16, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, quer "resolver" a questão da permanência da equipa na I Liga portuguesa já nesta jornada 31, bastando-lhe, para isso, um triunfo na visita de sábado ao reduto o Santa Clara.

"É importante resolvermos já essa questão, até porque, tendo a permanência alcançada, podemos começar a pensar noutras situações de jogo e até ver jogadores que não têm tantos minutos", disse o técnico do conjunto barcelense.

Apesar dessa ambição, o treinador reconhece que será "um jogo difícil", analisando que o conjunto açoriano, apesar de ser o lanterna-vermelha do campeonato, tem vindo a subir de rendimento.

"O Santa Clara está numa fase ascendente a nível exibicional. Teve alguma infelicidade na forma como sofreu golos nos últimos jogos, mas a equipa tem estado mais organizada defensiva e ofensivamente. Individualmente tem jogadores fortes e rápidos, que nos podem criar problemas se não estivermos concentrados e equilibrados", vincou Daniel Sousa.

O treinador do Gil Vicente quer, por isso, que a sua equipa "esteja em alerta desde o início do jogo e procure oportunidades para marcar", não se mostrando demasiado preocupado por o seu grupo não conseguir vencer há sete jogos consecutivos.

"Nos jogos contra os grandes a concentração está sempre no máximo, mas contra adversários de nível semelhante há momentos em que as equipas desligam, e isso pode custar caro. Temos de ter um estado de alerta como se fosse um jogo contra uma equipa do topo da tabela", assumiu Daniel Sousa.

O técnico espera, assim, aliar "um bom resultado a uma boa exibição", vincando que a "seca" de golos pela qual passa equipa [não marca há seis jogos] não é motivo de alarme, uma vez que "os jogadores têm criado oportunidades para finalizar".

O treinador voltou a ser questionado sobre a sua continuidade no Gil Vicente na próxima época, reiterando a vontade de pessoal de se manter no cargo e confirmado que "há conversas nesse sentido".

Para este duelo nos Açores, Daniel Sousa apenas não pode contar com os lesionados Ali Alipour e Kritciuk.

