Daniel Sousa: "Já estamos a mudar o chip do passado"

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, após o triunfo sobre o Santa Clara (1-0) na 14.ª jornada da Liga

Sobre o jogo: "Jogo difícil, com domínio repartido em cada uma delas. Na primeira metade mostrámos qualidade acima da média, e na segunda sofremos um pouco mais, mas também fruto das condições climatéricas. Ainda tivemos situações para 'arrumar' com o jogo, mas deixámos que a partida fosse mais dividida."

Peso do triunfo: "É uma vitória muito importante, que veio coroar o trabalho semanal que tínhamos feito desde a Taça da Liga, e toda a gente está de parabéns."

Cansaço: "No final senti a equipa muito cansada, devido às condições do terreno, mas também em alta por acabar o ano com uma vitória, que é sempre bom para consolidar comportamentos dentro de campo."

Futuro: "Podem continuar a esperar uma equipa ambiciosa e competitiva, em que o objetivo é mudar um pouco um 'chip' do passado. Creio que já estamos a mostrar e acredito que vai melhorar".